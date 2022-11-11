СКФУ станет экспертной площадкой по нацполитике на Северном Кавказе

Этнологи, политологи, социологи, историки обсудили основные направления государственной нацполитики РФ в СКФО. Фото: ncfu.ru

По предложению Северо-Кавказского федерального университета в Железноводске состоялся круглый стол на тему «Формирование общероссийской идентичности на Северном Кавказе как фактор достижения социального согласия и обеспечения национальной безопасности».

Итог мероприятия – подписание договора о сотрудничестве между СКФУ и ведомствами, работающими в сфере реализации национальной политики в федеральном округе.

Этнологи, политологи, социологи, историки обсудили основные направления государственной нацполитики РФ в северо-кавказском регионе. Речь шла об укреплении единства и патриотизма, сохранении российских ценностей, этнокультурного и языкового многообразия.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов заявил, что федеральный университет готов взять на себя роль координационного центра, где аккумулируют опыт и позитивные практики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Участникам круглого стола, среди которых были главы министерств по нацполитике всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, представили опыт координационного центра СКФУ по формированию активной гражданской позиции у молодых граждан, предупреждению межнациональных конфликтов, борьбе с терроризмом. По решению Минобрнауки России, центр уже год проводит работу на базе университета.

За это время центр накопил немалый объем материалов, инициатив и практик в сфере межнациональных вопросов. Благодаря исследовательской базе СКФУ, центр может проводить опросы и социологические мониторинги. Университет располагает пулом экспертов, способных провести анализ информации субъектов СКФО в сфере национальной политики, выявлять риски во избежание конфликтов.

От имени полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки участников круглого стола приветствовал начальник департамента по вопросам внутренней политики Владимир Глущенко. Он пожелал участникам мероприятия эффективной работы и призвал сделать все возможное, чтобы выполняющих задачи СВО защитников Родины дома ждали мир и согласие.

Итогом мероприятия стало подписание документа о сотрудничестве в сфере национальной политики. Подписи под документом поставили ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и главы профильных ведомств субъектов федерального округа. Меморандум определяет направления сотрудничества федерального университета в сферах науки и молодежной политики, повышения квалификации кадров, организации совместных проектов.