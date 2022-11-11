Площади под посев нута в Ставропольском крае увеличили на 22%

На Ставрополье увеличили площадь посева нута. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае было принято решение увеличить площадь для посева нута. Теперь он занимает целых 9000 гектар. Богатые витаминами бобовые стали выращивать сразу в нескольких округах Ставрополья: в Апанасенковском, Благодарненском, Буденновском, Грачевском, Ипатовском, Курском и Петровском.

В Ставропольском крае сегодня выращивают пять разных сортов нута. Среди них - «Триумф». Данный сорт имеет все важные биологические качества для этой бобовой культуры: он неприхотлив и устойчив к полеганию и осыпанию. Этот вид включен в Госреестр селекционных достижений России.

- Для нута климат нашего региона создает отличные условия. Поэтому эта сельскохозяйственная культура является очень перспективной для ставропольских аграриев, - рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева. Всего на Ставрополье за 2022 год собрали почти 8000 тонн нута.