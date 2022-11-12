Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом о гибели подростка в школе на Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить сотрудников о ходе расследования дела о гибели школьника в школе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

10 ноября в школе станицы Барсуковская в потасовке два мальчика стали бороться. Один из них воспользовался приемом, который по случайности привел к трагедии.

- Мальчик взял шею другого под мышку и начал его слегка душить. Ребенок упал без сознания, когда его отпустили. Оказалось, что тот надавил ему на сонную артерию. Школьник умер, - рассказывал источник "КП-Ставрополь".

СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело. Кроме школьника, следователи обещают проверить должностных лиц учреждения. Оперативный доклад Бастрыкину должен представить и.о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олег Сидоров.