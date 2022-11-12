Полицейские из Минвод, подозреваемые в сбыте наркотиков ради показателей, арестованы

Суд арестовал фигурантов дела о сбыте наркотиков в ОМВД по Минераловодскому округу - замначальника полиции, начальника уголовного розыска и оперуполномоченного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Полицейских подозревают в сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий. Следователи считают, что сотрудники решили своеобразным образом поднять статистику работы своего отдела. С этой целью они убедили горожанина дать признательные показания по преступлениям, которые не совершал, в обмен на сильнодействующие запрещенные вещества.

Преступная схема сотрудников полиции была раскрыта сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД.