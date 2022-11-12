23 молодые семьи получат жилищные сертификаты в Ставропольском крае

Еще 23 семьям со Ставрополья выдадут сертификаты на покупку или строительство жилья. Помощь местные жители получили в рамках государственной программы "Молодая семья".

В 2022 году на финансирование программы потратили 1,1 млрд рублей, в том числе из бюджета края. Программу курирует региональное министерство строительства. Всего за год на Ставрополье вручили 1440 сертификатов молодым семьям.

Чтобы получить жилищный сертификат, претендентам надо обратиться в администрацию по месту проживания. Там разъяснят, какой пакет документов надо собрать. В течение десяти дней после сдачи всего, что нужно, принимается решение о включении семьи в список. Затем перечень с претендентами отправляют в федеральный центр. Процесс оформления достаточно долгий, законодатели также отмечают, что деньги на строительство не выдаются на руки - средства начислят застройщику либо продавцу жилья.