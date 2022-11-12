Историческая конференция в СтГАУ вызвала жаркие споры о национальной политике

Фото: СтГАУ

В Ставропольском аграрном университете прошла научная конференция, посвященная к столетию образования Советского Союза. Об этом рассказывает пресс-служба вуза.

Жаркую дискуссию вызвал доклад о том, как в СССР выстраивалась политика национальных взаимоотношений. По мнению некоторых историков, сегодняшние проблемы, в том числе - ситуация на Украине, связаны с ошибками того времени. Этому вопросу, в частности, был посвящен выступление доктора исторических наук Тамары Булыгиной "Образование СССР: предыстория, процесс рождения и итоги".

Фото: СтГАУ

Как отмечают в вузе, особый интерес к докладу проявили курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища. Их заинтересовал вопрос, что произошло бы, если бы в СССР был принят не ленинский, а более жесткий, сталинский проект национальной политики.

Фото: СтГАУ

- Сегодняшние проблемы, очевидно, имеют корни в прошедших периодах, когда они тогда не были вовремя разрешены. На конференции были озвучены важные темы. Меня как преподавателя порадовала молодежь, которая задавала много вопросов, спорила и дискутировала, - поделился завкафедрой философии и истории СтГАУ Евгений Туфанов.

- Только мы, россияне, понимаем, сколько страданий, слез и крови было пролито за эти прошедшие 100 лет и за что мы боремся сейчас на Донбассе. За что опять проливаем свои слезы и кровь. Очень важно для молодежи сохранять чистоту исторических фактов. Главный инструмент патриотического воспитания - это знание истории, - заявил врио ректора Владимир Ситников, который предложил весной провести в СтГАУ конференцию, посвященную Великой Отечественной войне.