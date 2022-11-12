Минобороны показало учения беспилотников на полигоне в Ставропольском крае

На полигонах ЮВО в Ставропольском крае мобилизованные прошли обучение по корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

- Основной упор в практических занятиях с операторами БЛА делается на разведку местности, корректировку артиллерийского и минометного огня, - рассказывает в ведомстве.

Подразделение обучили вычислять координаты цели, использовать тепловизор и приборы ночного видения, встроенные в беспилотник, следить за объектами и обнаруживать дроны противника.

- Кроме того, мобилизованные граждане закрепили на полигоне элементы ведения боя и способы ведения огня из укрытия, где важно понимать друг друга с полуслова, - сообщает Минобороны РФ.