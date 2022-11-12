На Ставрополье в ДТП погиб 21-летний парень

Фото: УГИБДД по СК

В Ставропольском крае в ДТП погиб пассажир начинающего водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 12 ноября, после 13 часов, недалеко от села Дворцовское. Водитель Лады Гранты поворачивала направо, но не справилась с управлением и съехала в поле, где машина несколько раз перевернулась. В салоне были водитель и пассажир, оба были не пристегнуты, потому в момент опрокидывания они выпали через разбившиеся окна.

- От полученных травм 21-летний пассажир скончался. 19-летнюю девушку, жительницу Адыгеи, доставили в реанимацию Невинномысска. Врачи борются за ее жизнь. Выяснилось, что стаж вождения водителя менее 1 года, - сказано в сообщении УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.