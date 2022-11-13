За минувшие сутки на Ставрополье вирус COVID-19 победили 61 человек

Среди заболевших 5 человек - это дети. Фото: Иван МАКЕЕВ

К утру 13 ноября на Ставрополье еще 61 человек победили коронавирус. За прошедшие сутки медики диагностировали еще 52 новых случая заболевания вирусом COVID-19, 18 человек были госпитализированы в стационары, 1 человек скончался. Об этом рассказал глава края.

- Уровень заболеваемости не растет. Между тем, важно помнить о правилах эпидпрофилактики и необходимости ревакцинации, - напомнил землякам губернатор Владимир Владимиров.

Среди заболевших 5 человек - это дети. Два ребенка госпитализированы в стационар, еще трое находятся под наблюдением врачей. Всего за все время с начала пандемии COVID-19 в крае заболели 214897 детей.

В регионе продолжается прививочная кампания. За сутки первым компонентом вакцины привились 1335 ставропольцев, второй компонент вакцины получили - 741.