Во Владикавказ прибыл Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Северную Осетию с целью принять участие в праздновании 1100-летия крещения Алании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Северную Осетию приехал Патриарх Кирилл для празднования крещения Алании. Патриарха Московского и всея Руси встречали в аэропорту вице-премьер РФ Александр Новак, полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

- 12 ноября 2022 года начался первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Северная Осетия - Алания, - сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте Московского Патриархата.

За время посещения Северной Осетии патриарх Кирилл проведет воскресную службу в кафедральном соборе святого великомученика Георгия во Владикавказе и совершит великий чин освящения собора.

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