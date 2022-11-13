В ГИБДД предупредили ставропольцев о сильном ветре на дорогах края

В Ставрополе и Михайловске бушует сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае поднялся сильный порывистый ветер. Штормовой ветер достигает порывов до 25 метров в секунду. Сотрудники сообщают, что весьма ветрено в Михайловске.

- В столице региона порывы не такие сильные, - сообщается в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Ставрополья.

Автоинспекторы региона советует водителям крепче держаться за руль, избегать высокой скорости на открытых участках автодорог. Ранее, «КП-Ставрополь» сообщала о сложной обстановке на дорогах Ставрополья. Плохую видимость фиксировали во многих территориях края.