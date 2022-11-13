В Ставрополе 4 человека получили травмы в аварии на перекрестке

В ДТП пострадали 4 человека. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставрополе сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали 4 человека. Автоавария произошла ночью 13 ноября 2022 года.

По предварительным данным ведомства, на регулируемом пересечении улиц Мира и Розы Люксембург столкнулись две иномарки - Киа Сид и Хендэ Соната, Оба водителя двигались с противоположных направлений. Автомобили по инерции врезались в дорожное ограждение.

В результате происшествия, к медикам за помощью обратилась 48-летняя пассажирка Хендэ, и еще 3 пассажирки Киа. Девушки жительницы краевой столицы, всем им по 18 лет. Водители в автоаварии травм не получили. В момент аварии мужчина, который находился за рулем Хендэ, 24-летний ставрополец был трезв и злостным нарушителем ПДД никогда не был.

Водитель другой иномарки, 20-летний житель краевой столицы, 31 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД за последний год. Его водительский стаж - 2 года, однако в момент ДТП, он также был трезв.