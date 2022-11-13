В Дербенте мужчина забил своего должника до смерти

Житель Дербента подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть

В МВД по республике Дагестан, рассказали, что 12 ноября 2022 года в полицию Дербента поступило сообщение о 49-летнем жителе, который был доставлен в местную больницу с различными тяжелыми травмами. От полученных телесных повреждений он умер.

Полицейские установили личность нападавшего и доставили его в отдел полиции. Им оказался 25-летниц местный житель, который напал на своего должника. Он рассказал, что поссорился со своим заемщиком, который никак не возвращал ему деньги.

В какой-то момент словесная перепалка переросла в конфликт, мужчина избил своего знакомого, который при последней встречи с ним использовал нецензурную брань. Из-за полученных тяжких телесных повреждений он скончался в больнице.

- Собранный полицейскими материал передан по подследственности в СУ СК России по Республике Дагестан, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.