На Ставрополье женщина незаконно прописала четырех иностранцев

Сотрудники труновской полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России «Труновский» выявили факт незаконной регистрации четырех граждан другой страны.

Выяснилось, что 30-летняя жительница Труновского района Ставрополья фиктивно прописала по месту своего жительства четырех иностранный граждан. Но предоставлять им жилье для проживания не собиралась.

Отдел дознания ОМВД России «Труновский» возбудил уголовное дело по статье 322.2 УК РФ. За фиктивное регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ ей может грозить штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.