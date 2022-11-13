Пропавшая в Пятигорске 58-летняя женщина найдена погибшей

58-летнюю жительницу Пятигорска, исчезнувшую во время прогулки с собакой, нашли погибшей. Об этом рассказали в официальных социальных сетях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Пятигорчанку, которая вышла на прогулку со своей собакой, в последний раз видели 11 ноября, она ушла и не вернулась. В воскресенье, 13 ноября 2022 года, стало известно, что женщина была найдена погибшей.

- Тело обнаружено без признаков насильственной смерти, - рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю. Будет проведена проверка.