На Ставрополье собрали больше 44 тонн винограда

Сезон уборки винограда завершился на Ставрополье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставропольском крае закончили уборку винограда. В этом году урожай составил больше 44 тысяч тонн ягод. По словам главы региона, этот показатель превышает результаты прошлых лет.

Полученные виноградарями результаты соответствуют нашим планам по возрождению одной из марочных сельскохозяйственных культур в крае. Ставропольские виноградники пережили революции, войны, антиалкогольную кампанию 1980-х, когда их площадь сократилась в разы, - добавил губернатор Владимир Владимиров.

На Ставрополье виноград традиционно выращивают на 4,9 тысячах гектаров плодородной земли. Еще на на 640 гектарах появились новые виноградные сады за прошедшие пять лет.