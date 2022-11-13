В Ставрополе на улице Южный Обход столкнулись 4 машины

В Ставрополе на трассе столкнулись 4 автомобиля. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что вечером 13 ноября 2022 года, в Ставрополе на улице Южный Обход произошло попутное столкновение четырех транспортных средств.

Столкнулись сразу 4 автомобиля: 3 легковушки автомобиля и пассажирский Мерседес Спринтер. В результате ДТП 8 человек были доставлены в медицинские учреждения для осмотра.

- На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются, - сообщается в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Ставрополья.