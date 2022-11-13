Автоинспекторы выясняют причины аварии с 4 автомобилями в Ставрополе

В результате ДТП пострадали 9 человек. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставрополе сотрудники ДПС выясняют причины крупного ДТП, в котором пострадали 8 человек. Столкнулись четыре автомобиля, в том числе и пассажирская маршрутка.

По данным ведомства, 13 ноября 2022 года примерно в 17 часов на улице Южный Обход водитель пассажирского микроавтобуса Мерседес Спринтер не справился с управлением. Мужчина не смог выдержать безопасную дистанцию и въехал в легковой автомобиль Хендэ, который ждал зеленый свет.

Затем задел ВАЗ-2114 и Нива Шевроле, в результате столкновения маршрутка опрокинулась на бок. 7 человек из микроавтобуса были доставлены в больницу, в том числе и один пассажир ВАЗ-2114 и водитель Хендэ.

Автоинспекторы сообщают, что 70-летний житель Ессентуков, который находился за рулем микроавтобуса - не пострадал. Он ехал по маршруту Ставрополь - Ессентуки - Учкекен, в салоне его транспорта находились 8 человек. Водитель не может вспомнить, по какой причине произошла автоавария.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей воздержаться от поездок по улице Южный Обход. Из-за автоаварии на данном участке трассы движение машин затруднено.