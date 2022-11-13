В Пятигорске сбили 17-летнюю девушку

Девушка-подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что в результате ДТП в Пятигорске под колесами легковушки погибла 17-летняя девушка. По данным ведомства, инцидент случился Шоссейной станицы Константиновской.

Мужчина, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2106, не предоставил преимущество в движении 17-летней девушке и допустил наезд на пешехода. Жительница станицы переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она погибла на месте.

За рулем авто был 29-летний местный житель, который за последние 2 года 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту автоаварии проводится проверка.