В ставропольских многоэтажках установили 55 новых лифтов

В Ставрополе завершили установку новых лифтов. Всего заменили 55 подъемников в 20 многоквартирных домах. При этом уже поставили на учет и ввели в эксплуатацию только 46 лифтов в 17 многоэтажках. Ситуацию прокомментировал мэр краевой столицы.

— Управляющие компании направили необходимые документы в Кавказское управление Ростехнадзора. До конца ноября введем в эксплуатацию и запустим еще 9 лифтов, – рассказал глава Ставрополя.

В списках на замену лифтового оборудования в 2022 году попали дома на улицах Бруснева, Доваторцев, Пирогова, Тухачевского, 45-я Параллель, Васильева, Лермонтова, Буйнакского, Краснофлотская, на проспектах Ворошилова, Кулакова и Юности.

Пока в краевой столице меняются лифты в многоэтажках, в Труновском округе Ставрополья женщина незаконно прописала к себе четырех иностранцев. Женщина оформила фиктивную прописку, однако предоставлять жилплощадь не планировала. Возбуждено уголовное дело.