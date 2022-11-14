В Ставрополе свыше 30 тысяч школьников получили вакцину от гриппа

В Ставрополе проходит иммунизация населения от гриппа, которая продолжится вплоть до 1 декабря. Она проводится бесплатно в медучреждениях, а также бригады врачей выезжают в рабочие и учебные коллективы. Так, в школах краевой столицы медики поставили прививки более 50% воспитанников.

— В городе из 55 тысяч школьников уже привили свыше 30 тысяч. Порядка 10 тысяч малышей из детских садов получили вакцину. А это более 50 % от всех воспитанников образовательных учреждений, – глава краевой столицы прокомментировал ситуацию с иммунизацией школьников и детсадовцев.

Также иммунизацию проходят сотрудники образовательных учреждений. На данный момент 6,6 тысяч педагогов получили вакцину от гриппа.

Вакцинация проходит и от коронавируса. За последние сутки первый компонент вакцины получили 103 человека, а полный курс иммунизации прошли 63 человека. Получить вакцину можно в медучреждениях.