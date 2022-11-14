Директор техникума на Ставрополье брала со студентов деньги за помощь при сдачи экзаменов

В период с мая 2020 года по апрель 2021 года директор частного профессионального образовательного учреждения в городе Буденновске Ставропольского края получала от студентов от 10 до 30 тысяч рублей за помощь, которую она должна была оказать при сдаче зачетов, экзаменов и выпускных квалификационных работ без проверки знаний учеников.

А 30 октября 2022 года после проведения расследования по данному факту женщину стали подозревать в совершении преступлений. Следственным отделом СУ СК России по Ставропольскому краю было решено возбудить уголовные дела по факту мошенничества.

— В отношении временно исполняющего обязанности директора частного профессионального образовательного учреждения города Буденновска возбуждено 3 уголовных дела, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. Женщине грозит тюремное заключение.