За неделю с 7 по 13 ноября от вождения отстранили 167 пьяных водителей

Автоинспекторы остановили 167 водителей с признаками опьянения за неделю с 7 по 13 ноября, при этом 17 водителей попались на нарушении повторно, за это им грозит уголовная ответственность. В самый «нетрезвый» день, воскресенье 13 ноября, поймали 30 нетрезвых автомобилистов.

— Так, накануне в Пятигорске в дежурную часть Госавтоинспекции обратились жители улицы Островского, которые сообщили, что водитель с признаками опьянения въехала в столб, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Сотрудники ДПС приехали на место и увидели 37-летняя жительница Кировского округа, которая согласилась пройти тест на алкоголь. Прибор показал наличие 1,35 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха – а это считается сильной степенью опьянения.

В отношении женщины составлен административный протокол. Ей грозит от полутора до двух лет лишения прав, а также штраф в размере до 30 тысяч рублей. Машину поместили на штрафстоянку, а ущерб, нанесенный нарушительницей, она будет возмещать в гражданском порядке.