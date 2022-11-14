Патриарх Кирилл, Александр Новак, Юрий Чайка, Сергей Меняйло провели рабочую встречу

Фото: alania.gov.ru

После освящения Кафедрального Собора Георгия Победоносца на площадке Владикавказской епархии прошла встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки, председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого, Главы РСО – Алания Сергея Меняйло, управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия и Архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима.

– Я очень рад, что несмотря на многие непростые обстоятельства, связанные с нашей сегодняшней современной жизнью, мне всё-таки удалось посетить Северную Осетию. Когда я сегодня служил, я как-то особенно проникся пониманием того, что означает Северный Кавказ, эта земля для России, что означает Православие для этих мест. И еще раз осознал, насколько важно укрепление здесь духовных начал жизни людей. Потому что здесь живут представители разных религий, но вот на что хотел бы обратить внимание: люди по-настоящему верующие – не формально, не по происхождению, а по своему образу жизни – легко находят общий язык. Когда встречаешься с людьми, начинаешь с ними беседовать, быстро понимаешь, что есть общий фундамент. А общий фундамент – это Божии заповеди, и этот нравственный, духовный фундамент должен действительно работать. Здесь, на Северном Кавказе это особенно видно, – сказал Святейший Патриарх Кирилл приветствуя собравшихся.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Церкви и государственных структур в социальной области, в укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, нынешнее состояние межконфессионального диалога.

В свою очередь, Сергей Меняйло отметил, что в республике долго готовились к празднованию важной исторической даты – 1100-летия крещения Алании. В Северной Осетии был проведен целый комплекс мероприятий, который включал в себя культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и фестивалей, реставрацию объектов культурного наследия.

Глава субъекта особо подчеркнул значимость приезда Патриарха Кирилла в регион.

– Ваш приезд – одно из важнейших событий празднования 1100-летия крещения Алании. Он имеет огромное значение не только для Северной Осетии, но и для всего Кавказа. Благодарю вас за визит и внимание к нашему региону, – сказал Сергей Меняйло.