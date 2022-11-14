В Сулакском каньоне теперь есть высокоскоростной мобильный интернет

Дагестан - настоящая мекка для туристов. И с каждым годом популярность его среди отдыхающих растет. А живописный Сулакский каньон - одна из главных точек притяжения для гостей республики. В этом году здесь уже побывали жители столичного региона, Краснодара, Ростова, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области и Ставрополья.

И теперь у путешественников появилась возможность не только фотографировать прекрасные виды и снимать видео, но и тут же делиться впечатлениями с другими.

Обеспечить каньон качественной связью из-за его крутого рельефа было сложной задачей. Фото: mts.ru

Обеспечить каньон качественной связью из-за его крутого рельефа было сложной задачей, но специалистам МТС удалось ее решить. Покрытие сотовой сети расширилось также в районе поселка Дубки и селения Гельбах. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет 4G появились в пойме реки Сулак у села Зубутли, где проходит основной маршрут для катания на катерах по каньону.

Кроме того, сеть 4G заработала рядом с Гельбахской ГЭС, благодаря чему скоростным мобильным интернетом можно пользоваться уже на трассе по пути к каньону.