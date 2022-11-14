Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 11:32

На реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей

Распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации
Данил Юрков

На реконструкцию аэропорта «Северный», располагающимся в Грозном, площадью в 40 тысяч квадратных метров из федерального бюджета Чечня получит 7,5 млрд рублей. В 2022 году в ремонт вложат 1,6 млрд, в 2023 году – 2,1 млрд рублей, в 2024 году – 3,8 млрд рублей.

Строительство терминального комплекса и реконструкция аэродрома проводится в рамках развития транспортной системы. В настоящее время «Северный» имеет всего один терминал, работающий по внутренней и международной линии.

Договор о строительстве был подписан с обществом с ограниченной ответственностью, его сумма – 15,1 млрд рублей. Его должны закончить до 1 декабря 2024 года.

В 2021 году аэропорт пропустил через себя 713 837 человек. После реконструкции ожидается возможность перелета 1,5 млн человек за год. После окончания работ новый терминал войдет в работу.