На реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей

На реконструкцию аэропорта «Северный», располагающимся в Грозном, площадью в 40 тысяч квадратных метров из федерального бюджета Чечня получит 7,5 млрд рублей. В 2022 году в ремонт вложат 1,6 млрд, в 2023 году – 2,1 млрд рублей, в 2024 году – 3,8 млрд рублей.

Строительство терминального комплекса и реконструкция аэродрома проводится в рамках развития транспортной системы. В настоящее время «Северный» имеет всего один терминал, работающий по внутренней и международной линии.

Договор о строительстве был подписан с обществом с ограниченной ответственностью, его сумма – 15,1 млрд рублей. Его должны закончить до 1 декабря 2024 года.

В 2021 году аэропорт пропустил через себя 713 837 человек. После реконструкции ожидается возможность перелета 1,5 млн человек за год. После окончания работ новый терминал войдет в работу.