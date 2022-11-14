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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 11:40

В Михайловске на Ставрополье мужчина хотел убить сожителя своей сестры

Уголовное дело находится в суде на рассмотрении
Данил Юрков

В городе Михайловске Ставропольского края 46-летний местный житель пришел к своей сестре в состоянии алкогольного опьянения вечером 4 октября 2022 года. Он, женщина и ее сожитель стали распивать спиртное, однако когда пришло время «сворачиваться», мужчина отказался покидать дом.

Конфликт на почве нежелания гостя уходить перерос в поножовщину. Обвиняемый нанес два удара кухонным ножом в область ключицы и спины потерпевшего. Мужчина оказался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением находится на рассмотрении в суде, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.