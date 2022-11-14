На Ставрополье 141 тысяча младшеклассников получат новогодние подарки

Чтобы купить новогодние подарки ставропольским младшеклассникам и детям, чьи родители принимают участие в спецоперации, из бюджета Ставропольского края выделят более 106 млн рублей. Об этом на брифинге правительства рассказал глава ставропольского Минобра Евгений Козюра.

— Мы не забываем и про краевую благотворительную елку, которая проводится для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Порядка 3 тысяч детей буду участвовать в благотворительных праздниках, – рассказал глава ведомства.

Елки будут проводиться с 19 по 26 декабря в Ставрополе, Пятигорске и Нефтекумске. Родители детей должны обратиться в администрацию городов, чтобы их дети попали на мероприятие.

Также напомним, что на реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей. В 2022 году в ремонт вложат 1,6 млрд, в 2023 году – 2,1 млрд рублей, в 2024 году – 3,8 млрд рублей. Там хотят построить новый терминал, так как на данный момент работает всего один. После этого больше людей смогут проходить через аэропорт.