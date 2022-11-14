Фото: пресс-служба водоканала города Ставрополя

В Ставрополе ночью с 15 на 16 ноября в нескольких домах и школе отключат воду. Ограничение связано с плановыми работами по капитальному ремонту насосной станции на улице Лермонтова. Воды не будет с 23:00 15 ноября до 06:00 16 ноября.

Где не будет воды

- Многоэтажки на улице Лермонтова (103, 103а);

- МБОУ СОШ №1 (улица Мира, 262).

После окончания ремонта насосная станция будет работать в штатном режиме. Школьники вернутся в учреждение, даже не заметив ограничение. А жильцы многоэтажек могут набрать запасы воды на ночь заранее.

Другой капитальный ремонт ожидается в Чечне. Туда из федерального бюджета выделят 7,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта «Северный», располагающимся в Грозном, площадью в 40 тысяч квадратных метров. Окончание работ ожидается в 2024 году.