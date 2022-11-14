Промышленное производство Ставрополья сократилось на 2,2%

По сравнению с январем-сентябрем 2021 года в 2022 году три из четырех секторов промышленного производства Ставрополья показали снижения объемов производства: это добыча полезных ископаемых, обрабатывающие отрасли и тепло- и электроэнергетика.

— Позитивную динамику продемонстрировал сектор водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – рост на 4,5% к январю-сентябрю 2021 года и на 5,6% к сентябрю 2021 года, – пишет пресс-служба Северо-Кавказстата.

При этом 13 видов организаций показали увеличение объемов производства. Например, сфера полиграфии и копирования носителей информации поднялась на 39,8%. А производство прочего транспорта и оборудование произвело на 25,8% больше.

Однако еще 15 отраслей показали более худший результат. Так, например, сфера предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых уменьшилась на 8,7%. На 1,8% стало меньше производства в сфере добычи сырой нефти и природного газа. А производство пищевых продуктов упало на 3,4%.

Даже с условием уменьшения производства объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельность за январь-сентябрь 2022 года составил 439 млрд рублей в денежном эквиваленте. Это на 13,9% больше показателей прошлого года за этот же период.