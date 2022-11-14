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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 14:41

Связями в ФСБ москвич пытался обмануть ставропольского директора на 25 млн

Мошенник предложил воспользоваться его связями, чтобы избежать проверок
Данил Юрков
Деньги в руках

Деньги в руках

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ноябре 2021 года ныне осужденный житель Москвы предложил заместителю генерального директора строительной компании Ставрополья за 25 млн рублей помочь избежать проводимых в отношении него проверок. Также он предложил избежать уголовной ответственности. Мужчина опирался на якобы связи в ФСБ, которые «точно решат вопрос».

— В момент передачи части денежных средств, а именно 15 миллионов рублей, противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками управления, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Мужчину поймали на преступлении, в отношении него возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. После расследования его признали виновным и приговорили к двум годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. О судьбе взяткодателя не сообщается.