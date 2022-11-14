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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 14:51

Мужчину осудят за участие в экстремистской организации на Ставрополье

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение
Данил Юрков

Согласно версии проведенного следствия, обвиняемый мужчина принял участие в организованной его знакомым в городе Кисловодске деятельности запрещенной экстремистской организации ИГИЛ, направленной на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание единого исламского государства.

— Он также принимал участие в сборах участников данного объединения, проводившихся регулярно с середины 2017 года по 21 марта 2021 года, где обсуждалась деятельность объединения, необходимость увеличения его последователей, идеологическая литература и труды проповедников, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствие собрало достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дальше пройдет судебный процесс, в котором решится дальнейшая судьба мужчины.