Мужчину осудят за участие в экстремистской организации на Ставрополье

Согласно версии проведенного следствия, обвиняемый мужчина принял участие в организованной его знакомым в городе Кисловодске деятельности запрещенной экстремистской организации ИГИЛ, направленной на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание единого исламского государства.

— Он также принимал участие в сборах участников данного объединения, проводившихся регулярно с середины 2017 года по 21 марта 2021 года, где обсуждалась деятельность объединения, необходимость увеличения его последователей, идеологическая литература и труды проповедников, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствие собрало достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дальше пройдет судебный процесс, в котором решится дальнейшая судьба мужчины.