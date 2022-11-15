За сутки с 14 на 15 ноября коронавирусом заболели 26 человек

На Ставрополье за сутки с 14 на 15 ноября от коронавируса выздоровели 31 человек, а заболели 26 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 15 взрослым. Врачи не зарегистрировали ни одного смертельного случая заболевания коронавирусом.

— Из-под наблюдения врачей за минувший день выписаны 31 человек. Уровень заболеваемости практически не меняется. Летальных исходов зарегистрировано не было, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация от коронавируса продолжается: за последние сутки 294 человека получили первый компонент вакцины, а еще 207 человек прошли полную иммунизацию от «короны». Получить вакцину можно в медучреждениях.

Также напомним, что в Ставрополе свыше 30 тысяч школьников получили вакцину от гриппа. Было привито более 50% воспитанников образовательных учреждений. Иммунизация населения от гриппа проходит до 1 декабря.