Минприроды Ставрополья выясняет причины массовой гибели диких животных

После появления информации об обнаружении трупов диких животных в минприроды Ставрополья стали готовиться к массовым проверкам по данному вопросы. Вместе с ветеринарными службами и егерями специалисты из ведомства проверяет данные от охотников и неравнодушных граждан.

Как сообщают в пресс-службе краевого минприроды, в ставропольскую лабораторию передали порядка 40 тушек животных из восьми муниципалитетов. Их нужно проверить на возможные заболевания и узнать точную причину смерти диких зверей. После этого будет решаться вопрос о реагировании.

Также в ведомстве попросили сообщать о каждом случае нахождения мертвых или ослабленных животных охотинспектору, ветеринарной службе или в минприроды по номерам телефона: 8 (86-52) 94-73-27 и 94-73-28. Это поможет разобраться в причинах массовой гибели диких животных и понять, что может исправить эту ситуацию.