В Минераловодском округе мужчина топором разбил машину знакомого

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Минераловодскому округе Ставрополья к правоохранителям пришел местный житель, который рассказал о порче его имущества. Причем не неизвестными личностями, а его знакомым, с которым они повздорили. Полицейские нашли и доставили в отдел 32-летнего разрушителя.

— Установлено, что накануне между ним и потерпевшим произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Находясь во дворе дома заявителя, подозреваемый топором разбил его автомобиль, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Мужчина сознался в содеянном и возместил нанесенный ущерб. Тем не менее, от уголовного дела, которое в отношении него возбудили, это не освобождает. Мужчине грозит ответственность за умышленное повреждение чужого имущества.

После расследования уголовное дело направится в суд, где будет избираться наказание для мужчины.