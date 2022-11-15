В Уралсибе стартовала новая акция «Нам все по рублю»

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

«Нам все по рублю» от банка Уралсиб открывает дополнительные возможности и удобства для представителей юрлиц, ИП и физлиц,занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке.

Принять участие в акции могут новые клиенты банка Уралсиб, работающие с внешнеторговыми партнерами в российской валюте – рублях. Для них будут действовать специальные условия «за 1 рубль». В списке бесплатных услуг: открытие и использование рублевого счета; оформление и заверение образцов подписей и печати; изготовление и заверение банком всех необходимых копий документов для открытия счета.

Для участников программы установлен специальный коридор стоимости за услуги от Уралсиб, касающихся валютных операций. Тариф составляет 0,1% от суммы (или минимум 750 рублей, максимум 40 тысяч рублей без учета НДС). Благодаря системе SWIFT GPI (в которую входит банк) проверка прохождения международного платежа и его зачисления клиенту за границей осуществляется бесплатно.

Для обмена документами используется Уралсиб Бизнес Онлайн – удобное дистанционное приложение. Там же есть календарь ВЭД, который клиент легко может настроить под свой график работы. Дополнительное преимущество – личный валютный контролер.

Участником акции можно стать с 14 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года. Узнать подробнее об условиях «Нам все по рублю» и других продуктах банка для бизнеса можно по телефону 8-800-700-77-16 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»