Житель Пятигорска убил свою мать и сводную сестру

По данным следствия, в ноябре 2022 года между 83-летней матерью мужчины и его 43-летней сводной сестрой произошел конфликт на почве раздела имущества. Отмечается, что ссора была не первая. Женщины стали оскорблять и кричать друг на друга и на 57-летнего мужчину. В итоге подозреваемый не выдержал давления и схватился за нож.

— Он нанес им множественные удары в область груди. От полученных ранений женщины скончались на месте. Оставив тела в одной из комнат квартиры, подозреваемый на протяжении длительного времени распивал спиртные напитки, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Тела обнаружила соседка, которая решила зайти в гости к семье. После женщина вызвала правоохранителей, которые впоследствии задержали подозреваемого. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по факту убийства двух лиц продолжается.