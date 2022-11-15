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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 9:04

В Ставрополе 20 сотрудникам на работе не выплатили 4,5 млн рублей

Директор пришлось выплатить долг по зарплатам
Данил Юрков

Установлено, что 20 сотрудников предприятия не получали зарплату с марта по август 2022 года. В итоге скопился долг в 4,5 млн рублей. Работники устали ждать денег, поэтому обратились в органы, чтобы им отдали заработанные ими средства.

После этого прокуратура Октябрьского района города Ставрополя провела проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью.

— В целях восстановления трудовых прав граждан прокуратура района возбудила в отношении генерального директора юридического лица дело об административном правонарушении, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Также директору внесли представление о выплате долга. В результате задолженность по заработной плате была полностью погашена, а права сотрудников восстановлены. За нарушение предприятию грозит либо предупреждение, либо штраф.