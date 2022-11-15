В дефиците на Ставрополье оказались продажники с рабочими и медиками

На Ставрополье в дефиците оказались работающие в сфере продаж, рабочий персонал и медики. Такую статистику дает hh.ru. Больше всего в крае выложили объявлений о поиске вышеперечисленных специалистов, а также работников сферы транспорта и специалистов по недвижимости. При этом у юристов большая конкуренция – 10 человек на место.

— Сложнее всего компаниям сейчас привлекать специалистов рабочего толка. Например, в сфере «Рабочий персонал» уровень конкуренции в Ставропольском крае – 0,6 резюме на вакансию, по России в целом 0,8 резюме на вакансию. Это говорит о серьезном дефиците кадров, и эта тенденция еще долго будет сохраняться, – пишут аналитики hh.ru.

Спрос на вакансии стал расти еще летом, это связывают с тем, что рынок смог отойти от шока санкций и потрясений. И только в октябре 2022 года на Ставрополье появились восемь тысяч новых вакансий, хотя дефицит кадров от этого может только окрепнуть.