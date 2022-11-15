Самую быструю собаку Железноводска не могли поймать четыре часа

В городе Железноводске на Ставрополье сотрудники службы по отлову безнадзорных животных четыре часа не могли поймать собаку, которая так сильно хотела остаться на свободе, что умудрялась убегать от всех угроз.

Отловщики пожаловалась на это, хотя в итоге смогли поймать, как они успели назвать животное за время «охоты», собаку Усейна Болта – самого быстрого человека в мире.

— По закону мы производим отлов и после всех необходимых процедур животные возвращаются в прежнюю среду обитания. Так что в ближайшее время скоростная собака к нам вернется, – рассказал глава города-курорта.

История произошла на прошлых выходных, так что сейчас жители и гости Железноводска могут увидеть быструю собаку, за которой не смогли угнаться отловщики.