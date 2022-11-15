Средние ставки по депозитам в российских банках выросли на 0,5 п.п.

По оценкам ВТБ, размер средних ставок по рублевым вкладам в крупнейших российских банках с начала октября вырос на 0,5 п.п. и достиг 7,2% годовых. Разрыв со средними ставками по накопительным счетам увеличился вдвое.

Несмотря на стабилизацию ключевой ставки ЦБ, банки в октябре-ноябре провели раунд повышения доходности по рублевым депозитам. В результате за полтора месяца средние ставки по срочным вкладам в крупных банках выросли до 7,2% годовых – на 0,5 п.п. Одновременно средняя доходность по накопительным счетам в этих банках снизилась на 0,5 п.п., до 5,1% годовых. В результате разница между средними ставками по депозитам и накопительным счетам выросла вдвое и достигла 2,1 п.п.

«В третьем квартале мы фиксируем рост спроса на долгосрочные депозиты, которые позволяют зафиксировать текущие ставки на год и более. При этом в преддверии новогодних праздников население предпочитает размещать часть свободных средств в продукты, позволяющие гибко распоряжаться сбережениями и не терять процентный доход в случае частичного снятия. Поэтому мы повысили ставки по четырем основным вкладам сроком от 3 до 12 месяцев, увеличив максимальную доходность по ним до 8,3%, кратно повысили ставку по управляемому вкладу, запустили первый трехлетний вклад с доходностью до 9,5% годовых и предложили доход до 8,9% годовых по вкладу для тех, кто переводит зачисление пенсии на карту», – комментирует Роман Глазов, начальник отдела развития и поддержки бизнеса управления «Сбережения» ВТБ.

По оценкам ВТБ, портфель рублевых сбережений физлиц в российских банках за 2022 год вырастет на 8-10% к началу года и превысит 30 трлн рублей. ВТБ традиционно рассчитывает расти быстрее рынка – рублевый портфель классических пассивов на конец года составит более 4,3 трлн рублей, увеличившись на 18% к началу года.