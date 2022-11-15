В Ставрополе на фонтаны устанавливают зимние украшения

В Ставрополе началась установка зимних украшений на фонтаны города. На данный момент на Александровской площади установили световые ленты, которые имитируют движение воды.

До конца недели, по словам главы краевой столицы, такая же работа будет сделана на фонтане «Ангел». После украшения примерят фонтаны на Крепостной горе, в юго-западной и северо-западной частях города.

— Понятно, что о новых украшениях речи сейчас идти не может, но и прошлогодние украшения станут ярким дополнением зимнего облика краевой столицы, – написал глава Ставрополя в своих официальных соцсетях.

Украшения привели в порядок, и уже в начале зимы все фонтаны будут переливаться под светом лент, которые имитируют течение воды.

Напомним, что губернатор Ставрополья заявил, что покупка новогодней елки и украшений проводится не будет. Это поддержали муниципалитеты. Теперь будет использоваться прошлогодняя атрибутика, а выделенные деньги отдадут мобилизованным.