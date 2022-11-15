Ставропольская студентка представила биопроект на всероссийский конкурс «Агролидеры России»

Студентка Ставропольского государственного аграрного университета Ксения Худолей учится на 3 курсе экономического факультета, однако увлекается также и биологией. В проекте, который девушка представила на конкурс «Агролидеры России» от Россельхозбанка, она решила совместить экономическую эффективность и знания в сфере биологии: девушка предложила создать комплекс по производству вермикомпостирования (получения компоста при помощи дождевых червей).

«Большое распространение вермикомпостирование будет иметь не только в сельской местности, но и в городах, которые заинтересованы в решении экологических проблем. Используя данную технологию, можно также помочь аграриям, которые стремятся получить качественные полезные продукты, не используя синтетические препараты. Безусловно, у данной технологии есть ряд особенностей, например, специфический запах, появляющийся в процессе переработки сырья червями. Но также есть и неоспоримые плюсы: технология не требует постоянных значительных вложений, и она способствует поддержанию экологического баланса на определенной территории», – поделилась нюансами проекта Ксения Худолей.

Студентка активно участвует в разных конкурсах, конференциях и обучающих мастер-классах, поэтому у нее уже сложилось внушительное портфолио. В конкурсе для молодых ученых аграрных вузов «Агролидеры России» от Россельхозбанка она также решила участвовать, не задумываясь. Девушка прошла все этапы: от онлайн-обучения до регистрации собственного проекта, и теперь ждет результатов открытого голосования. Студентка планирует победить и отправиться на стажировку в одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона.

Кстати, по правилам конкурса авторы 50 лучших проектов войдут в «золотой» кадровый резерв отрасли АПК, а 10 победителей получат приглашения на стажировку в агрохолдинги. Всего в просветительском проекте «Агролидеры России» от Россельхозбанка приняли участие свыше 2300 увлеченных АПК талантливых учащихся из более чем 70 аграрных вузов и колледжей страны.

«Россельхозбанк в регионе поддерживает партнерские, можно сказать, дружеские отношения с аграрными вузами. Это Ставропольский и Горский государственные аграрные университеты. На базе этих учреждений действуют зарплатный и кампусный проекты банка, а отличившиеся студенты вузов получают специальную банковскую стипендию. На базе СтГАУ проходит проект РСХБ «Школа фермера». Десятки совместных региональных инициатив уже реализовано, есть и амбициозные планы на будущее», – подчеркнул директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Для таких талантливых студентов как Ксения – будущих профессионалов в аграрной отрасли – Россельхозбанк в апреле 2022 года запустил платформу «Я в агро», которая призвана помочь сориентироваться в новой реальности рынка труда агросектора, а также для продвижения аграрного образования и поиска работы в сельском хозяйстве. Платформа позволит не только найти подходящую для себя вакансию, но также и повысить квалификацию. А школьникам здесь можно даже пройти тест на профориентацию и точно определиться с выбором будущей профессии.