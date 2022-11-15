Автоинспекторы помогли водителю с машиной без бензина и спущенным колесом

Ночью на трассе «Александровское – Новоселицкое – Буденновск» на Ставрополье автоинспекторы заметили автомобиль, стоящий на «аварийке». Правоохранители остановились, что узнать, что произошло у водителя.

Оказалось, у машины пробило колесо, а насоса, чтобы накачать, не оказалось. Мужчина простоял несколько часов на трассе, из-за чего в авто закончился бензин. Сотрудники не оставили водителя из Владикавказа без помощи.

— Автоинспекторы проехали на ближайшую заправку, чтобы привезти топливо,а затем помогли накачать пробитое колесо, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. После этого водитель смог доехать до шиномонтажной станции.

Уже после водитель направил в обращение с благодарностью сотрудникам буденновской Госавтоинспекции. Тем временем ведомство просит не оставлять в беде автолюбителей, попавших в сложную дорожную ситуацию.