В Ставрополе правоохранители ищут ночного извращенца

В Ставрополе сотрудники полиции открыли «сезон охоты» на ночного извращенца, разгуливающего по городу абсолютно голым, даже не смотря на вечерние холода. Мужчина, по словам жителей в соцсетях, занимается непристойностями, смотря в окно кафе.

— В северо-западном появился онанист. С 5 ноября почти каждый день ближе к часу ночи приходит на Васильева, 49 абсолютно голый, с футболкой на голове, смотрит в окно кафе, – пишут жители Ставрополя в социальных сетях.

Краевая полиция отреагировала на вести об извращенце и, как сообщается, нарушителя уже разыскивают. Сейчас сотрудники отдела полиции № 3 по Ставрополю устанавливают все обстоятельства и личность мужчины.

После того, как извращенца поймают, у него узнают причины его неординарного поведения и дадут правовую оценку этим действиям.