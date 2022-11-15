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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 12:18

Из торгового центра «Космос» в Ставрополе 15 ноября эвакуировали всех людей

Экстренные службы не дают комментариев
Данил Юрков

В Ставрополе в 10 утра 15 ноября в соцсетях появилась информация об эвакуации торгового центра «Космос» в юго-западной части города. Все посетители находились на улице, обстановка на данный момент неизвестна.

Пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю рассказала о том, что информация об инциденте не поступала. Экстренные службы никак более не комментируют ситуацию.

Люди в соцсетях пытались угадать причину эвакуации. Однако без официальной комментария не удасться узнать, учебная ли это тревога или в торговый центр пришло сообщение о минировании здания. Остается только следить за событиями.