Лже-сотрудника ФСБ осудили условно на три года за мошенничество на Ставрополье

Установлено, что злоумышленник представился сотрудником ФСБ и предложил жителю Ставрополья помощь. Аферист побещал, что его связи помогут смягчить наказание за уголовное преступление. Цена помощи - 2,7 млн рублей. На самом деле никакого отношения к силовым структурам мужчина не имел.

Деньги были получены, и он потратил их на свои нужды. Позже злоумышленника задержали, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. На тот момент подозреваемый сознался в преступлении в ходе расследования.

— Решением Ленинского районного суда города Ставрополя мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольского краю. О возврате потраченных средств и судьбе мужчины, который якобы дал взятку, не сообщается.