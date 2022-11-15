Голосование в конкурсе «Клиника года-2022. Северный Кавказ» завершилось

В сентябре медиахолдинг «Комсомольская правда» запустил конкурс «Клиника года-2022. Северный Кавказ». Мы рассказывали о медучреждениях округа, а читатели выбирали лучшие в трех номинациях: «Многопрофильные клиники», «Узкопрофильные клиники», «Диагностические и лабораторные исследования».

Голосование длилось полтора месяца. И вот настало время подводить итоги нашего самого масштабного проекта с участием медицинских учреждений Северо-Кавказского федерального округа.

С результатами голосования можно ознакомиться по ссылке.