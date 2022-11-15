Владимир Путин присвоил Каспийску звание "Город трудовой доблести". Это следует из опубликованного указа.

Кроме того, тем же указом звание такое звание присвоили Орску, Якутсу, Златоусту, Астрахани, Вологде, Норильску, Горловке и Луганску. В соответствии с правилами теперь в этих городах установят памятную стелу.

Звание вручают тем городам, которые в годы Великой Отечественной войны внесли "значительный вклад в достижение Победы", бесперебойно обеспечивая производство необходимой продукции - как гражданской, так и военной.

Такую награду ввели в 2020 году. За это время звание получили десятки городов, но кавказских среди них не было.