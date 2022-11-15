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НовостиОбщество15 ноября 2022 13:46

Путин присвоил Каспийску звание «Город трудовой доблести»

Это следует из опубликованного указа
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Владимир Путин присвоил Каспийску звание "Город трудовой доблести". Это следует из опубликованного указа.

Кроме того, тем же указом звание такое звание присвоили Орску, Якутсу, Златоусту, Астрахани, Вологде, Норильску, Горловке и Луганску. В соответствии с правилами теперь в этих городах установят памятную стелу.

Звание вручают тем городам, которые в годы Великой Отечественной войны внесли "значительный вклад в достижение Победы", бесперебойно обеспечивая производство необходимой продукции - как гражданской, так и военной.

Такую награду ввели в 2020 году. За это время звание получили десятки городов, но кавказских среди них не было.