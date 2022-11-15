Военнослужащий из Владикавказа стал 150-тысячным человеком, купившим жилье в рамках НИС Минобороны России

ПСБ оформил военную ипотеку 150-тысячному военнослужащему Министерства обороны РФ, который приобрел жилье в рамках накопительно-ипотечной системы. Кредит от ПСБ получил военнослужащий из города Владикавказа.

На торжественной церемонии военнослужащего поздравили вице-президент, директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев и руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев. Церемония состоялась в правительстве республики Северная Осетия-Алания, в ней также приняли участие заместитель председателя правительства республики Русланбек Икаев и министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

Дмитрий Макеев отметил: «Военная ипотека – одна из наиболее востребованных мер господдержки, которой ежегодно пользуются десятки тысяч россиян. Для ПСБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования для военнослужащих и членов их семей. Банк активно развивает финансовые инструменты, с помощью которых военнослужащие по всей стране приобретают жилье без первоначального взноса, по привлекательным ставкам и при этом могут провести сделку полностью дистанционно из любой точки страны. Также заемщики могут воспользоваться всеми существующими механизмами государственной поддержки, в том числе средствами материнского капитала».

Константин Ярославцев сказал: «Накопительно-ипотечная система является на сегодняшний день основной формой жилищного обеспечения военнослужащих. За годы своего существования НИС доказала, что является эффективным инструментом в решении жилищного вопроса. Участниками системы являются более 635 тысяч военнослужащих, и уже более 330 тысяч из них реализовали свои права на обеспечение жильем с помощью системы. Постоянное взаимодействие ФГКУ «Росвоенипотека» с лидерами ипотечного кредитования в части улучшения условий программ, а также возможность использовать совместно с механизмами НИС и иные меры государственной поддержки, включая поддержку многодетных семей, позволяют системе в полной мере соответствовать всем современным потребностям военнослужащих, а сам процесс приобретения жилья сделать максимально доступным и комфортным».